Seine-Maritime. Rentrée scolaire : au cœur d'une famille en pleine préparation

La rentrée scolaire 2020-2021 est programmée pour ce mardi 1er septembre. 589 246 élèves normands (écoliers, collégiens et lycéens) vont retrouver le chemin des cours. Une rentrée étalée sur plusieurs jours, selon les niveaux. Dans les familles, il a fallu se préparer.

C'est le cas à Fongueusemare, petit village du pays de Caux. Lisa Dono, 32 ans, est maman de trois enfants : Liam, 4 ans, qui entre en grande section de maternelle à Fongueusemare, Louka, 9 ans, qui intègre le CM1 à Sausseuzemare-en-Caux et Louna, 12 ans, qui fait sa rentrée en 5e au collège L'Oiseau-Blanc de Criquetot-l'Esneval. Cela fait déjà une semaine que les enfants ont dû reprendre le rythme des couchers plus tôt. Les fournitures scolaires qui n'ont pas résisté à l'année précédente ont été rachetées. L'allocation de rentrée scolaire a permis d'investir dans du matériel plus résistant (comme les cartables) et de rhabiller toute la petite tribu. La rentrée est attendue, pour retrouver un rythme et un cadre de vie plus strict.