Basket (N1F). Le Club Basket de Ifs est déjà dans le rythme

Devant un public nombreux et impatient, le Club Basket d'Ifs a rejoué un match pour la première fois depuis cinq mois, mercredi 26 août. Contre une équipe de Douvres (N2F) amoindrie, les joueuses de Morgan Debrosse n'ont pas fait dans le détail en s'imposant nettement (86-50). Tout n'a pas été parfait, mais l'état de forme global, la circulation du ballon et les débuts de l'étincelle Kendall Cooper (notre photo) sont prometteurs. "C'était un premier match intéressant après trois semaines de préparation, juge la meneuse Julie Plouhinec. Notre base défensive commence à se mettre en place. Offensivement, on arrive quand même à mettre 86 points en ayant travaillé un petit peu notre attaque le matin même."