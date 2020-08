Caen. Une manifestation contre l'obligation du port du masque

A Caen, une manifestation contre l'obligation de porter un masque est organisée samedi 29 août. Le cortège s'élancera à 13 h, devant l'hôtel de ville, avant d'emprunter des rues où le port du masque n'est pas imposé, et de se disperser au parking de la gare. "La manifestation est déclarée et le tracé validé par la préfecture, à condition que nous respections le mètre de distance entre chaque personne", assure un organisateur, qui poursuit : "pour nous, l'obligation de porter le masque est une atteinte à la liberté, à la libre respiration, et va à l'encontre du besoin de sociabilisation". Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une journée mondiale de lutte contre le port du masque obligatoire, relayée aussi à Paris, Annecy et Lyon.