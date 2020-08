Le Havre. 1,6 million d'euros pour la rénovation d'une trentaine d'écoles

C'est pour offrir aux élèves et à leurs enseignants les meilleures conditions d'apprentissage, dans des bâtiments accueillants, bien connectés et économes en énergie. Afin de garantir un bon accueil aux enfants comme aux enseignants, la Ville du Havre mène chaque été une campagne de travaux d'entretien, d'amélioration et d'adaptation dans ses établissements scolaires.

Un calendrier perturbé

Cette année, la crise sanitaire a perturbé le calendrier des travaux. Certaines opérations n'ont pu être réalisées en raison de délais de commande rallongés chez les fournisseurs ou de plannings ralentis par les mesures de distanciation des équipes. Néanmoins, les services de la Ville ont réussi à maintenir la majorité des chantiers et ont pu avancer d'autres interventions de nature plus simple. Au global, 1,6 million d'euros a été investi cet été pour mener 33 chantiers d'entretien, de rénovation ou d'adaptation.

Des écoles plus vertes, plus sûres et plus accessibles

La programmation des travaux est définie en fonction des objectifs fixés par la municipalité, en lien avec les enjeux nationaux et en concertation avec les directions et conseils d'écoles. Dans le cadre de la politique de rénovation énergétique des bâtiments communaux, des opérations importantes sont menées pour améliorer le confort thermique et réduire les émissions de CO2, comme c'est le cas cette année, avec le changement de fenêtres à l'école Paul-Eluard ou à l'annexe de l'école Kergomard. Comme chaque été, une dizaine d'interventions sur les installations électriques et les alarmes incendie sont également programmées, afin de maintenir un niveau de sécurité optimal dans les écoles. Dans le cadre de l'agenda d'accessibilité de la Ville du Havre et pour favoriser la scolarisation des élèves porteurs de handicap, les bâtiments scolaires sont progressivement équipés en ascenseurs, à l'image cette année de l'école Pierre-et-Marie-Curie. À ce jour, quinze écoles en sont dotées et six le seront dans les prochaines années. Les portes d'accès aux écoles, les escaliers, les alarmes incendie sont également progressivement adaptés lors des opérations de maintenance pour pallier les différentes formes de handicap.

Le plan numérique, pour lequel la municipalité a souhaité investir massivement (1,3 million d'euros) au cours du dernier mandat, se concrétise : le câblage haut débit des écoles élémentaires havraises s'achève actuellement dans les écoles Massillon, Bouchor et Paul-Eluard.

En cette rentrée, 15 000 élèves sont attendus dans les 94 écoles du Havre.