Le Havre. Les aménagements cyclables temporaires prolongés d'un mois

À l'heure où le tour de France de cyclisme s'élance depuis Nice, la Ville du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole annoncent la poursuite de l'expérimentation des itinéraires cyclables temporaires jusqu'à fin septembre. La rentrée va permettre d'observer les flux au moment où les jeunes vont retourner à l'école et les adultes au travail. Ces aménagements, à savoir 6 kilomètres de voies cyclables sur quatre itinéraires créés au printemps, lors du déconfinement (liaison entrée de ville-centre-ville, liaison Caucriauville-ville basse, liaison Jenner-Rouelles-Centre hospitalier et liaison centre-ville-Sainte-Cécile), ont permis d'augmenter la pratique cyclable : + 25 % de cyclistes en mai 2020, + 12 % en juin et juillet comparé à l'année précédente.

"Valider les premiers retours d'expérience"

"L'itinéraire le plus fréquenté est celui qui relie le bassin du commerce à la chambre de commerce et d'industrie en passant par le quai Colbert : entre 400 et 450 passages quotidiens en juin et juillet. Ce n'est pas surprenant, car c'est un itinéraire d'entrée de ville important, reliant les quartiers sud du Havre au centre-ville. C'est beaucoup, car le boulevard de Strasbourg, itinéraire ancien le plus fréquenté, enregistre 700 à 750 passages chaque jour", explique Jean-Baptiste Gastinne, premier adjoint au maire du Havre. "Nous allons poursuivre l'expérimentation tout au long du mois de septembre pour valider les premiers retours d'expérience et s'assurer que ces itinéraires sont compatibles avec les autres usagers de la route. En tout cas, on n'a jamais voulu changer le sens de circulation des automobilistes. On n'a pas non plus revu le plan de circulation."

Toutefois, des phénomènes de congestion ont été observés au cours de l'été sur l'itinéraire centre-ville-Sainte-Cécile. Des améliorations viennent d'être réalisées :

- Carrefour de la rue Pasteur : rétablissement d'une voie de tourne-à-gauche dans le sens est-ouest.

- Carrefour des rues Cronstadt et 329e : rétablissement d'une double voie de circulation automobile dans le sens est-ouest par un rétrécissement de la voie cyclable.

La flotte de vélos LiA va grossir

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a décidé de doubler la flotte de l'offre LiA, la flotte de vélos en location, qu'ils soient classiques ou électriques. D'ici le mois d'octobre, elle va ainsi passer à 1 300. L'idée est donc de passer à la vitesse supérieure.