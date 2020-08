Près de Caen. La ministre du Travail Élisabeth Borne rencontre des salariés à l'usine PSA

La ministre du Travail Élisabeth Borne était en visite ce matin du vendredi 28 août à l'entreprise PSA, située à Cormelles-le-Royal, aux portes de Caen. Arrivée aux alentours de 11 heures, elle s'est tout d'abord rendue dans les open spaces et bureaux de l'entreprise, où la direction lui a présenté tout le protocole mis en place depuis la reprise de l'activité le 11 mai, pour éviter de contracter le virus.

"Les salariés se sentent rassurés"

La ministre a poursuivi sa visite dans l'usine de production, où elle a rencontré quelques salariés, parmi les 1 200 du groupe, sur les ateliers de ferrage, usinage, emboutissage ou encore peinture… Tous étaient masqués, avant même l'obligation applicable dès mardi 1er septembre.

La ministre du travail @Elisabeth_Borne en visite à l'usine PSA près de #Caen pour rassurer les salariés sur le port du masque en entreprise obligatoire à compter du 1er septembre #Calvados pic.twitter.com/wmYdeLde4l — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) August 28, 2020

"Les salariés avec qui j'ai discuté disent qu'ils se sentent rassurés avec le masque", raconte-t-elle. "C'était difficile avec la buée au départ mais c'est une habitude à prendre. On arrive à respirer !" témoigne un salarié.

À PSA, faire respecter les mesures sanitaires a été plus contraignant dans les espaces de vie : sanitaires, zones de repos et fumeurs, vestiaires, etc. Dans les vestiaires, une place sur deux est condamnée, "on a aménagé des espaces au rez-de-chaussée pour des vestiaires", explique Stéphane Castets, directeur du site normand. Le service de restauration, lui, est stoppé. Les salariés peuvent commander un panier-repas ou apporter leur repas personnel, en respectant la distanciation sociale à table.

Elisabeth Borne s'est ensuite rendue à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et à la Chiffo, une association solidaire caennaise.