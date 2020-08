Orne. Rentrée scolaire 2020 : moins d'élèves dans le public, stabilité dans le privé

589 246 écoliers, collégiens et lycéens reprendront le chemin de 3 225 établissements scolaires, mardi 1er septembre en Normandie, où ils seront encadrés par 43 000 enseignants. La région compte aussi 109 000 étudiants. Focus de cette rentrée scolaire de septembre 2020 à l'échelle du département de l'Orne :

Dans les établissements d'enseignement publics, les prévisions font état de 18 409 écoliers, soit 517 de moins qu'à la rentrée de septembre 2019, du fait de la baisse démographique. Baisse également dans le second degré, avec 9 557 collégiens (-38) et 6 842 lycéens (-180).

De son côté, le directeur de l'enseignement privé catholique ne communiquera pas de chiffres avant le vendredi 4 septembre et un comptage dans les différents établissements. Néanmoins, Tendance Ouest s'est procuré les prévisions, relativement stables par rapport à septembre 2019 : 5 150 écoliers attendus dans le 1er degré (-62) et 3 134 (+ 64) collégiens et 1 801 lycéens (-42) dans le secondaire privé de l'Orne.