Elbeuf. À nos vertiges : une rentrée haute en couleur au Cirque Théâtre

Si MPTA organise pour la première fois une ouverture de saison au Cirque Théâtre d'Elbeuf, la compagnie n'en est pas moins une habituée des lieux. Mathurin Bolze, son directeur artistique, nous parle de la compagnie et de ce nouveau spectacle.

Qui sont les interprètes du spectacle À nos vertiges ?

Corentin Diana et Emma Verbèke sont deux jeunes artistes issus du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, que nous avons intégrés à la compagnie dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle. Ils se sont produits dans le spectacle de sortie du CNAC, Atelier 29, que j'ai mis en scène au Cirque Théâtre, puis Corentin a participé à notre spectacle Les Hauts plateaux, mais c'est leur première collaboration. Emma pratique les sangles et n'avait travaillé qu'une seule fois sur plateforme auparavant, Corentin est acrobate au sol et pratique le trampoline, mais ils ont beaucoup de cordes à leur arc aiment les défis ! Dans ce duo acrobatique, ils évoluent sur des plateformes suspendues : un volume changeant dans lequel leurs personnages interagissent. L'un étant l'ombre de l'autre, c'est une sorte de jeu de projection qui parle de fraternité, ou peut-être d'amour.

Comment est né ce projet ?

Ce projet est né dans le cadre d'un compagnonnage. La Cie s'engage à soutenir des jeunes artistes, à collaborer avec eux en les intégrant à des projets et à leur offrir un cadre de création. C'est un travail à trois. J'avais en effet depuis longtemps l'idée de cette scénographie. C'est la rencontre avec ces deux jeunes artistes qui m'a décidé à mettre en pratique cette idée. J'ai vraiment été séduit par leur talent, leur qualité acrobatique, leur jeunesse et leur inventivité. Emma et Corentin ont réinventé leur pratique pour l'occasion.

D'où vient le nom de la compagnie ?

MPTA signifie les mains, les pieds et la tête aussi. C'est une phrase diffusée en leitmotiv dans notre premier spectacle Naître, créé en 2001, qui nous a inspiré ce titre. MPTA est une compagnie circassienne et, par définition, le corps est impliqué dans son entièreté. C'est une compagnie qui s'enrichit d'autres horizons : créations sonores, musicales, plastiques et chorégraphiques.

Quel lien unit la compagnie et le cirque Théâtre ?

La compagnie est originaire de Lyon, mais son histoire est intimement liée à celle du Cirque Théâtre d'Elbeuf. Avant même que le pôle cirque soit créé, le Cirque Théâtre était déjà notre lieu de résidence. Ce pôle cirque nous a accordé de nombreuses cartes blanches et nous a permis de jouer nos spectacles au moins une fois par an. On y présente également des portraits d'artistes ou des spectacles de sorties de l'école de Châlons. Le cirque a accueilli un grand nombre de nos premières parmi la vingtaine de créations à notre actif et c'est un des lieux que je fréquente assidûment depuis mes débuts.

Pratique. Samedi 5 à 18 heures et dimanche 6 septembre à 17 heures. Cirque Théâtre l'Elbeuf. Gratuit dans la limite des places disponibles. cirquetheatre-elbeuf.com