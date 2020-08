Musique. Vianney annonce son arrivée en tant que coach dans The Voice !

L'info était sortie il y a quelques jours, l'intéressé vient de la confirmer !

Vianney devient bel et bien le nouveau coach de la nouvelle saison de The Voice aux côtés d'Amel Bent, Marc Lavoine et d'un ancien coach emblématique de l'émission qui fait son retour : Florent Pagny.

Il a confirmé l'info sur son compte Instagram en dévoilant une image de lui en studio, où l'on peut apercevoir derrière lui sa femme, Catherine Robert, qui est violoncelliste.