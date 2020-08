Art urbain. Rouen impressionnée : onze artistes de plus investissent la rive gauche

Nadège Dauvergne arrive tout droit de Picardie pour reprendre complètement la façade d'une maison de la rue Gaston-Contremoulins à Rouen. "C'est un zoom sur un baiser avec deux bouches qui s'approchent", explique-t-elle. S'attaquer à une telle surface est une première pour l'artiste, habituée du dessin, qui reproduit à la bombe une technique inspirée des impressionnistes. "Je pose une première couleur en hachure et je reviens dessus avec une seconde couleur en hachure. Si je mets un bleu et un jaune, optiquement, on aura un vert." En tout, 20 œuvres seront à voir à la fin septembre.

Des parcours dans la ville

Neuf ont été réalisées en juin et juillet. Place désormais à des artistes internationaux, comme Roid, qui vient de Londres, ou Luca Arbocco, artiste italien. Des visites guidées sont ensuite proposées pour découvrir les œuvres dans les quartiers Grammont et Saint-Sever. "On a de la gravure, du collage, de la peinture et beaucoup de supports très différents. Beaucoup de surprises le long du parcours", détaille Olivier Landes, le commissaire de l'exposition.

Les inscriptions pour ces visites, qui sont gratuites, se font en ligne.