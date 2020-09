Caen. Le centre de la Prairie prêt à vous faire plaisir toute l'année

La vie reprend son cours à compter du 7 septembre au centre d'animation de la Prairie. Première bonne nouvelle, le centre offre 32 séances d'activités de loisirs pour le prix de 30 €, à l'exception des mercredis loisirs, en raison du coronavirus. Deuxième bonne nouvelle : le programme d'animations est tellement riche que vous n'allez plus savoir où donner de la tête ! Activités sportives, jeux, danses, musique, chant, théâtre et cuisine sont au programme. Le centre a même imaginé des ateliers du rire, d'œnologie et sur le bienfait des plantes, de quoi se sentir bien et prendre un peu de temps pour soi. Les cours de langue (japonais, russe, arabe...) vous feront aussi voyager toute l'année !

Plus d'infos sur : la-prairie.com.