Rouen. Des cours particuliers pour aider les jeunes à apprendre l'anglais

C'est au 9, route de Neufchâtel à Rouen, que Mathilde Hamel, professeur d'anglais au collège de Gisors (Eure), reçoit des jeunes pour des cours particuliers.

Des années à l'étranger

Après des années passées en Australie, en Grande-Bretagne et à New York pour des études qui devaient la conduire initialement au journalisme, elle a finalement opté pour l'enseignement. Elle a obtenu son Capes d'anglais et enseigne donc à mi-temps cette langue qu'elle maîtrise parfaitement.

C'est en tant qu'auto-entrepreneuse que Mathilde Hamel propose des cours de soutien, quel que soit le niveau : du primaire jusqu'aux études supérieures, mais aussi pour les adultes. Le forfait est à partir de 40 € par mois ou 15 € l'heure de cours.