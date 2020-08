Sandouville. Un cas de Covid-19 confirmé à l'usine Renault

L'information est tombée mardi 25 août dans la soirée, un salarié de Renault Sandouville a été testé positif au Covid-19. Il avait ressenti des symptômes jeudi 20 août et s'était rapproché sur service médical de l'entreprise. Et le résultat du test s'est révélé positif. Faisant partie des équipes du matin et même s'il n'avait pas réintégré le site, son poste de travail a été une nouvelle fois désinfecté mardi soir. Ce mercredi matin, tous les salariés ont été informés de la situation. Une commission sanitaire doit se réunir un fin de matinée ainsi qu'une commission SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail) en début d'après-midi.

La direction de Renault est en lien avec l'Agence régionale de santé (ARS). Fabien Gloaguen, délégué FO, veut une réponse rapide sur le protocole à suivre. "Il n'y a pas de psychose au sein des équipes, mais on veut connaître les démarches à suivre : faut-il tester juste l'entourage du salarié concerné ou toute l'usine ? L'ARS doit être claire et nous indiquer un protocole de crise." La production n'a pas été arrêtée.