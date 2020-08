Seine-Maritime. Le Département donne 61 000 masques lavables pour les collégiens

C'est un petit coup de pouce pour les parents d'élèves. Le Département de Seine-Maritime, en charge des collèges, va fournir un masque lavable réutilisable à chacun des 61 000 collégiens de son territoire, dans le public et le privé. Les commandes ont été passées auprès "d'entreprises et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire français", précise la collectivité. Les masques seront livrés aux établissements qui auront ensuite la charge d'assurer la distribution aux élèves.

Pour la rentrée, le mardi 1er septembre, chacun devra un en effet porter un masque, y compris en classe.