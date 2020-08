Cyclisme. Trois Normands feront le Tour de France 2020

C'est toujours un moment attendu. Les directeurs sportifs des formations cyclistes présentes sur le Tour de France 2020, qui s'élancera samedi 29 août de Nice, communiquent tour à tour leurs sélections officielles de coureurs.

Un premier Top 10 au général

pour Guillaume Martin ?

Si l'an passé avait vu une affluence historique de coureurs de la région retenus pour la Grande Boucle avec sept représentants, cette édition 2020 en verra un peu moins puisque trois ressortissants de Normandie ont obtenu leur billet.

Pas de Paul Ourselin, d'Alexis Gougeard, de Romain Hardy ou encore d'Anthony Delaplace retenus en 2019 dans leurs équipes respectives de Total DE, AG2R La Mondiale et Arkéa-Samsic.

Premier de cordée, un leader. Guillaume Martin l'Ornais savait depuis longtemps qu'il serait le patron de course de l'équipe Cofidis et sa forme ascendante ces dernières semaines sur le Dauphiné n'a fait que confirmer l'affaire. Le coureur de 27 ans, formé au VC St-Hilaire-du-Harcouët et qui a passé son enfance à Flers, effectuera son quatrième tour de France après 2017, 2018 et 2019 avec l'objectif de se glisser pour la première fois dans le Top 10 au classement général et pourquoi pas, d'aller chercher une victoire d'étape.

Un deuxième tour et une première victoire pour Cosnefroy ?

Un autre fidèle de l'épreuve va à nouveau être le lieutenant de Romain Bardet chez AG2R La Mondiale : il s'agit de Mikaël Chérel. Le Manchois est un équipier essentiel pour l'équipe de Vincent Lavenu et l'a plus que jamais prouvé ces dernières semaines. Avec cette sélection pour un 6e tour de France, le natif de Saint-Hilaire-du-Harcouët va prendre part à son 13e grand tour (France, Espagne, Italie). Sa meilleure performance remonte à 2015 avec une belle 18e place.

Le troisième et dernier Normand retenu n'est pas des moindres en la personne de Benoît Cosnefroy. Le Cotentinois, champion du monde 2017 espoirs, va prendre part à son deuxième Tour de France sous la tunique d'AG2R La Mondiale. Et si l'année passée avait été vouée à la découverte, les chances de voir le grand espoir du vélo tricolore se mêler à la lutte pour des victoires d'étapes sont réelles.

La première étape aura lieu le samedi 29 août autour de Nice. L'arrivée finale à Paris aura lieu le dimanche 20 septembre, sur les Champs-Elysées.

Vous pourrez suivre le Tour de France des coureurs normands chaque jour, sur tendanceouest.com et dans vos journaux.