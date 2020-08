Normandie. Coup de vent et mer agitée sur le littoral de la Manche

Un épisode de fort coup de vent passera sur la Manche et la mer du Nord mardi 25 août. La perturbation commencera à se faire ressentir, sur toute la façade, dans la matinée, vers 8 heures, avec des vents de secteur sud à sud-ouest qui se renforceront et atteindront environ 55 km/h, avec des rafales jusqu'à environ 80 km/h. La mer deviendra agitée au large pour l'ensemble de la façade Manche et mer du Nord (hauteur de vagues de 1,25 à 2,5 m), et jusqu'à forte à très forte (hauteur de vagues de 2,5 à 6 m) dans l'après-midi.

Compte tenu de ces conditions météorologiques, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.

Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile…) doit immédiatement être signalée au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS – numéro : 196). Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l'estran.

Les navigateurs et les usagers de la mer ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous-estimant ces dangers. Pour joindre les secours en mer, il convient de composer le 196 ou le canal 16 sur la VHF