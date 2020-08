Hérouville-Saint-Clair. Les enfants de l'École nomade vont au cinéma grâce aux billets suspendus

L'École nomade s'occupe des enfants logés dans les squats. Ce collectif avait pour habitude de projeter des films dans les lieux d'habitations des migrants. Désormais, les enfants peuvent assister à des séances au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair, grâce aux billets suspendus. "Il s'agit d'un principe solidaire. Quand on achète un ticket, on en paie deux et le suivant sera donné à quelqu'un qui est dans le besoin", détaille Élise Mignot, directrice du cinéma, qui a mis en place les billets suspendus depuis deux ans. Jusqu'au mercredi 30 septembre, ces billets gratuits sont mis de côté pour les enfants de l'École nomade. Quatorze billets ont été récoltés depuis mi-juillet. Cinq enfants, âgés entre 8 et 12 ans, sont déjà venus voir Le Voyage du Dr Dolittle le mercredi 19 août. "La première fois qu'ils sont venus au cinéma, c'était magique. Leurs yeux clignotaient, ils avaient des manifestations émotionnelles qui m'ont émue", partage Solange Bouffay, une bénévole. Chacun peut acheter des billets suspendus, directement au cinéma ou via une cagnotte en ligne.