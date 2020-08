Rugby (Fédérale 3). Fructueuse préparation pour le Stade Caennais

Des sacs de sable à porter, des poids massifs à traîner, activités musculaires au sol : la préparation estivale du Stade Caennais bat son plein et elle fait la part belle au renforcement physique. Sur les trois séances hebdomadaires auxquelles ils ont droit, les rugbymen caennais souffrent et tirent la langue avant de s'adonner à de vraies séquences avec ballon. "On a repris prudemment en juin, explique Tony Bonnafous, l'entraîneur. On a pu travailler régulièrement jusqu'à fin juillet. On n'a pas de blessures pour l'instant donc tout va bien." Il n'y a donc pas eu d'effet néfaste lié à l'inactivité de trois mois au cœur du printemps pour le Stade Caennais. Le club peut compter cet été sur l'apport inédit de Yarol Lecorme, préparateur physique bénévole au club. "Il est à disposition de chaque joueur même en dehors des séances collectives, c'est un vrai plus," note Tony Bonnafous.

Dans une ambiance conviviale, les Caennais se préparent pour une reprise le dimanche 13 septembre avec la réception de Dieppe. Rien de tel qu'un bon derby normand pour commencer.