Seine-Maritime. À Montville, un projet unique de four solaire sur remorque

Voilà un an qu'Arnaud Crétot utilise ce four au procédé innovant, à Montville, près de Rouen, avec sa société NeoLoco.

Sensibilisation à l'énergie

Membre des Vagabonds de l'énergie, une association d'éducation à la transition énergétique, Arnaud Crétot profite de l'arrivée d'un four plus volumineux pour mettre à disposition de l'association le plus petit des deux. Mais à une condition : que ce four soit mobile et permette de sensibiliser la population à cette technologie. Le projet Hélianthe la vagabonde est né.

Pour leur permettre de financer cette opération, les Vagabonds de l'énergie ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme KisskissBankbank. L'objectif est de récolter 2 200 € avant mardi 1er septembre.

2 200 euros sont encore nécessaires pour finaliser le projet Hélianthe la vagabonde. - Christian Pedron