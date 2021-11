Alençon. Le conducteur pressé d'un poids lourd était positif au cannabis

Mercredi 19 août, des gendarmes de la brigade motorisée d'Alençon circulaient derrière un camion de 38 tonnes sur la départementale 2, entre Alençon et Carrouges.

Le chauffeur semblait pressé, serrant de près les véhicules qui le précédaient, avec une conduite nerveuse. Il a entrepris un dépassement… alors même qu'un véhicule arrivait en face. Les voitures dépassées se sont écartées volontairement pour lui permettre de se rabattre et ainsi éviter un accident. Lors du contrôle qui a suivi, les gendarmes ont procédé aux différents dépistages du chauffeur, âgé de 60 ans. L'homme, positif au cannabis, a avoué en consommer régulièrement. Son permis de conduire lui a été immédiatement retiré et son camion a été immobilisé. Le fumeur indélicat devra prochainement répondre de son comportement dangereux devant le tribunal d'Alençon. Pour rappel, toute personne qui conduit un véhicule alors qu'elle a fait usage de stupéfiants, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.