Calvados. De nouvelles productions locales au théâtre de Caen

À l'arrêt plusieurs mois et victime d'une cinquantaine d'annulations en raison du confinement, le théâtre fait le pari de rouvrir ses portes à la rentrée, avec un programme d'exception. Outre les grands noms de la scène nationale et internationale, le théâtre mise aussi sur des figures locales. Les chefs d'orchestre Stéphanie-Marie Degand et Jean Deroyer seront sur scène pour de nouvelles productions dès novembre. La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot est de retour pour un spectacle de flamenco dès le mois de janvier 2021. Interrompu en mars dernier, le spectacle J'entends des voix, imaginé par David Lescot et Damien Lehman, sera mis à l'honneur par la Maîtrise de Caen le mercredi 26 mai 2021. Ça promet !