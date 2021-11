Normandie. SNCF : trafic perturbé sur la ligne Caen-Argentan-Alençon

Un train de marchandises a heurté un arbre à Vignats, entre Falaise (Calvados) et Argentan (Orne), sur la ligne Caen-Argentan-Alençon, ce jeudi 20 août dans l'après-midi. Les trains 857118 de 14 h 52 au départ de Caen et 853622 de 16 h 52 également au départ de Caen ont été supprimés. Deux cars ont été affrétés par la SNCF. Ils sont partis de Caen à 17 heures. Le premier effectue le parcours Caen-Alençon et le second dessert les différents arrêts ferroviaires supprimés jusqu'à Alençon.