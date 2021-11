Le Havre. La foire Thiers est en cours d'installation au cœur de la ville

Les forains de la foire Thiers-Coty du Havre sont en train de s'installer sur l'avenue René-Coty et le parvis Saint-Michel. Cette année, la foire est prévue du 22 août au 20 septembre. Chaque dimanche sera à thème, avec des animations proposées autour de : LOL Surprise (23 août), Les Simpson (30 août), les super-héros (6 septembre), les Transformers et vide-greniers (13 septembre), ainsi qu'une parade Disney et un tarif unique de 2 euros sur tous les manèges (20 septembre). La foire Thiers-Coty est une foire de centre-ville appréciée des habitants du quartier. Elle devance la foire Saint-Michel (plus importante) qui se tiendra cette année du 26 septembre au 18 octobre sur le champ de foire du Havre.

Foire Thiers-Coty - du 22 août au 20 septembre

Lundi, mardi, jeudi, de 18 heures à 20 heures.

Mercredi, de 15 heures à 20 heures.

Vendredi, samedi, dimanche, de 15 heures à 23 heures.

Le port du masque est obligatoire.