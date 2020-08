Caen. Courir au bord de l'Orne, c'est le pied

Les berges de l'Orne font passer le joggeur d'un monde à un autre en un rien de temps. Le départ est donné sur le parking de la route de Louvigny, pour une boucle de 4 km, sans voitures, le long de l'Orne, qui traverse les prairies et les sous-bois de Fleury-sur-Orne et de Louvigny, où les plus chanceux pourront notamment rencontrer des chevreuils.

Attention en revanche en période de forte pluie, l'accès à ce parcours est souvent compliqué et les marais inondés.