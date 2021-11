Rouen. Football : Romain Padovani, promu premier lieutenant à QRM

L'entraîneur change, les joueurs défilent, mais les habitudes restent. Après William Sery, Richard Samnick ou Prince Mendy ces dernières années, c'est encore un défenseur central qui portera le brassard de capitaine de Quevilly Rouen Métropole cette saison. Romain Padovani, arrivé de Chambly cet été, a été confirmé par Bruno Irles dans cette fonction qu'il étrennera le vendredi 21 août pour la reprise du championnat, contre Boulogne-sur-Mer.

Choisi parmi un groupe de cadres

"Je fonctionne avec cinq cadres, j'aurais pu en prendre un des autres, mais ce sera Romain en début de saison, explique l'entraîneur des Rouges et Jaunes, qui préfère garder pour lui les autres noms de ce noyau dur. Il a l'expérience, il est écouté du vestiaire, je regarde ça aussi. Il me conduit aussi la défense et il a cette mentalité que j'attends d'un leader." Ce profil, Bruno Irles le connait maintenant très bien, puisqu'il avait eu Romain Padovani sous ses ordres quand il était formateur à Monaco, avant d'essayer de le faire venir avec lui en Moldavie puis à Pau.

Entre-temps, le natif de Nice a engrangé de l'expérience en National (Fréjus/Saint-Raphaël, Les Herbiers) puis en Ligue 2, la saison dernière, avec le promu camblysien (10 matchs). De quoi asseoir une certaine forme d'autorité auprès de ses coéquipiers, même s'il n'en fait pas une montagne : "Pour moi, on est tous des capitaines et on doit tous se dire les choses quand ça ne va pas. Mais c'est vrai que par mon placement sur le terrain, je vois bien le jeu et je peux relayer ce que le coach nous demande sur le plan tactique."

Stabiliser la défense

Formé au milieu de terrain, celui que le vestiaire surnomme "Pado" va donc prendre plus de recul sur le pré avec QRM, sans que les exigences de Bruno Irles ne baissent pour autant : "C'est une discussion que j'ai eu avec lui. Je voulais qu'il soit dans cette défense pour la stabiliser, avec, à côté, Mickael Nadé ou Ahmed Soilihi, qui sont plus jeunes. Il est capable de par sa formation au milieu de casser des lignes, il va falloir qu'il trouve le bon moment pour le faire, pour apporter le surnombre."

Comme pour l'ensemble de l'équipe, l'opposition contre Boulogne promet d'être un vrai premier test. Surtout pour un premier match à domicile, que le nouveau capitaine prend très au sérieux. "J'ai appris que quand on est à la maison, on est à la maison ! Il faut que les équipes qui viennent nous jouer soient craintives, qu'elles aient des matchs très compliqués à jouer", conclut-il.