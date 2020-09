Livre. Les P'tits normands, le Débarquement

Publié chez Orep, ce petit ouvrage destiné aux tout-petits dès 3 ans permet d'aborder cet événement incontournable de l'histoire de la Normandie. Eva et Maxime, deux enfants, frère et sœur, sont les héros de la série qui enregistre déjà cinq tomes. Dans cet épisode, ils découvrent l'histoire à travers le récit de leur grand-mère : l'arrivée des Allemands, l'exode, la Résistance et le Débarquement. Les illustrations sont attrayantes et, sur chaque page, un petit focus permet d'en savoir un peu plus. (Prix : 5,95 €)