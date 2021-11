Seine-Maritime. Un bâtiment agricole en feu, opération longue durée pour les pompiers

L'intervention des pompiers risque de durer une bonne partie de la matinée. Depuis 3h30 ce jeudi 20 août, les pompiers luttent contre un feu de bâtiment agricole d'une superficie d'environ 2 400 m2 au 2 rue de l'église, à Héberville, au sud de Saint-Valery-en-Caux.

Ce bâtiment, qui était entièrement embrasé à l'arrivée des secours, sert à stocker des ballots de paille ainsi que des engrais. À proximité, se trouvent une maison et d'autres bâtiments à usage de stabulation.

Cinq bovins sont morts

De la paille figure dans le bâtiment où le feu s'est déclaré. L'ensemble est en cours d'extinction au moyen de six lances à incendie dont certaines en protection des abris annexes et de la maison. Parmi les bovins au nombre d'une centaine, cinq sont morts et un a été brûlé. Il a été pris en charge par le propriétaire des lieux.

Les pompiers ont engagé 17 engins totalisant 40 personnes. Sur place se trouve notamment une équipe spécialisée en risques technologiques pour traiter la problématique du stockage des engrais.