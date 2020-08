Rouen. Avec la crise sanitaire, le coût de la rentrée étudiante augmente

La crise sanitaire vient encore un peu plus gréver le budget des étudiants à Rouen pour la rentrée. Comme chaque année, la Fédération des étudiants rouennais (Feder) publie son indicateur pour estimer le coût de la vie étudiante. Cette année, il est globalement en hausse de 5,73 %. Parmi les nouvelles dépenses, un budget lié à l'achat de masques, dont le port sera obligatoire à l'université. Il est estimé à 95,25 € par étudiant pour un trimestre. Mais ce n'est pas la seule dépense supplémentaire : + 2,47 % pour les loisirs, 2,05 % pour les consommables, + 1,97 % pour les frais de téléphone et d'internet. Et si les loyers n'augmentent que légèrement (+ 1,02 %), le coût de l'assurance logement bondit de 4,55 %.

Une prise en charge des masques

Entre les frais de la vie courante et l'augmentation du matériel pédagogique, le coût de la rentrée passe en 2020 à 2 287,3 euros contre 2 163,3 en 2019, toujours selon la Feder.

"La crise sanitaire vient taper directement dans le portefeuille", indique Quentin Thirot, président de la Feder. Il propose quelques actions concrètes pour venir en aide aux étudiants les plus précaires. "Nous voulons travailler avec l'université pour qu'ils financent les masques à la rentrée", indique-t-il notamment.

La Feder souhaite aussi ouvrir une épicerie sociale et solidaire et solliciter la Métropole pour diminuer le coût de l'abonnement au réseau de transports en commun Astuce.