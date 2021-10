Notre essai : la 508 RXH, haut de gamme techno de Peugeot

Haute sur pattes pour suggérer qu’à l’instar d’un SUV, cette luxueuse Peugeot peut être aussi à l’aise sur l’asphalte que sur les pistes de terre, la 508 RXH n’en offre pas moins une silhouette chic, équilibrée et personnelle. Ce souci de qualité se retrouve dans l’habitacle. L’unique niveau de finition est riche de tout : sièges avant électriques, affichage de la vitesse tête haute, jantes alu 18 pouces, toit panoramique, vitres latérales feuilletées acoustiques surteintées, télématique WIP Nav Plus avec GPS.

De même, les habillages comme la sellerie, conjuguant cuir et Alcantara, sont constitués de beaux matériaux.

La technologie dernier cri de la 508 RXH adopte le système HYbrid4 développé par le groupe PSA, qui combine un moteur diesel 2.0 HDi FAP de 163 ch couplé à un moteur électrique fournissant 37 ch. Le moteur thermique se charge de la traction avant et le moteur électrique des roues arrière, faisant de la 508 RXH une 4 roues motrices. Elle fonctionne selon 4 modes, le plus spectaculaire étant celui qui permet de rouler intégralement sur la propulsion électrique sur certaines phases de circulation à basse vitesse (mode ZEV, pour Zéro Emission Vehicule).

Au volant, la 508 RXH reste "premium" sous toutes ses coutures… mais fait aussi son poids, et on le sent dans la conduite. Même si les 163 ch du HDi – plus la contribution électrique – fournissent le couple nécessaire pour peu brider cette lionne de classe. La faute en incombe aussi à la boîte manuelle pilotée, qui n’est pas des plus réactives.

Bref, la 508 RXH n’a sans doute pas tout le punch d’une allemande de prix, mais compense ce léger retrait par son hybridation diesel efficace qui permet de naviguer loin au confort, même si la suspension est assez ferme aux basses allures.

Repères :