Près de Rouen. Ils font du rodéo sur les terrains de foot : trois hommes interpellés

Il était près de 5 heures du matin, le mercredi 19 août, lorsque la Bac a été appelée pour des dégradations commises sur le stade de Canteleu. En arrivant à proximité, les policiers remarquent une voiture accidentée sur un rond-point, avec trois personnes à son bord. Très endommagée, la voiture n'a plus de pare-chocs avant, ses ailes sont cabossées, la vitre avant côté conducteur est brisée… Le filet de but qui traîne juste derrière permet de faire rapidement le lien avec les faits commis au stade.

Des grosses dégradations sur les terrains

Le conducteur admet rapidement qu'il n'a que 16 ans et qu'il n'a pas le permis de conduire. À ses côtés, deux jeunes hommes, de 16 et 24 ans, sont tous les deux installés à l'avant également. Ils sont tous les trois interpellés et placés en garde à vue.

Au niveau du complexe sportif de l'avenue de Bucholz, ils ont dégradé un portail du côté du boulodrome pour rentrer avec la voiture. Puis ils ont abîmé une main courante en béton, des filets de but et les pelouses de deux terrains, en creusant des ornières avec leur véhicule.

La cellule de lutte contre les rodéos de Rouen est responsable de l'enquête, notamment pour déterminer la provenance de la voiture utilisée pour ces dégradations.