Bayeux. Covid-19 : le point de dépistage gratuit est ouvert

Alors que le coronavirus circule toujours, l'Agence régionale de santé déploie, à compter de ce mardi 18 août, un centre de dépistage à l'espace Saint-Patrice de Bayeux.

Il est accessible à tous, symptomatiques ou non, sans ordonnance, du mardi au samedi de 10 heures à 16 heures. On y réalise des tests nasaux, appelés PCR. Le test, pris en charge par l'assurance maladie, est gratuit. Il suffit de présenter sa carte vitale et sa carte nationale d'identité. Les analyses sont effectuées dans les 24 heures qui suivent le prélèvement par les laboratoires du Bessin et le résultat transmis sous quelques jours.

Ce dispositif sera en place pour au moins quatre semaines. Les horaires pourraient évoluer, selon l'affluence.