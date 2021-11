Alençon. Le 1er festival "L'Appel à la Liberté" au Conseil départemental de l'Orne

Un nouveau festival "L'Appel de la Liberté" sera organisé dimanche 23 août, à partir de 14 heures, dans l'enceinte du Conseil départemental de l'Orne, à Alençon.

Cette animation était initialement prévue le 20 juin, mais elle avait dû être reportée en raison de l'épidémie de Covid-19. C'est donc dimanche 23 août qu'aura lieu ce nouveau festival, qui remplace le festival "Lik'Orne", organisé durant quatre années au même endroit.

L'anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie

"Pas question de priver les Ornaises et les Ornais d'une manifestation tous publics, ludique et festive à la fois, que nous avons à cœur d'accueillir dans l'enceinte du Conseil départemental", a expliqué le président du Conseil départemental, Christophe de Balorre. La date du dimanche 23 août, soit 24 heures après la commémoration de la fin de la Bataille de Normandie à Montormel, près d'Argentan, a été retenue sur le thème de "L'Appel de la Liberté". Ce sera l'occasion de célébrer l'anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie, qui a concouru à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette manifestation du 23 août fait suite au 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin, qui a déjà été célébré, lui aussi, dans l'enceinte du Conseil départemental.

Une projection historique

Des animations se succéderont tout au long de l'après-midi et de la soirée du dimanche 23 août, avec des évocations, des projections et des reconstitutions historiques, qui rappelleront aux plus anciens leur quotidien pendant la Seconde Guerre mondiale. Des campements évoqueront la période de la Résistance, de la Libération par les Alliés et de la vie civile quotidienne. Des véhicules militaires d'époque défileront en centre-ville d'Alençon dès 11 heures. Des baptêmes en jeep seront proposés. Et si la journée débutera avec la Chorale de chants militaires "Les Résonnances", en début de soirée, ce sont des concerts qui prendront place au cœur de la cour d'honneur du Conseil départemental, avec des animations musicales aux tonalités des années 40, allant du swing au jazz-band. Une projection historique est programmée à 22 heures, avant un feu d'artifice aux couleurs de la Liberté, qui sera tiré depuis la cour d'honneur du Conseil départemental.

Pratique. Accès libre et gratuit, tous publics. Restauration sur place pendant toute la manifestation. En cette période post-confinement, cette manifestation se fera en respectant les gestes barrière (distanciation sociale, port du masque,etc.).