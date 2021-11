Football (Ligue 2). Le SM Caen retrouve la compétition à Clermont

"Avec l'âge, j'ai un peu perdu de cette impatience", confiait Pascal Dupraz en début de semaine avant de développer : "On a toute la semaine pour entrer dans ce match, les joueurs eux, sont davantage impatients." Ce groupe caennais, justement, va devoir entrer rapidement dans son sujet.

Lors des six sorties estivales, les enchaînements ont été aussi positifs offensivement que les erreurs défensives furent préjudiciables. "Il faut que l'on soit plus hermétiques, la clé de notre réussite dans la saison à venir résidera dans notre capacité à bien défendre, assure l'entraîneur caennais. On n'est pas là pour séduire, on est là pour être efficaces et c'est d'abord par nos lignes arrière qu'il faut commencer." De là à penser que Caen ira à Clermont d'abord afficher une vraie solidité, il n'y a qu'un pas. Car Dupraz et le SMC ont une idée derrière la tête en voulant profiter d'une attaque inspirée : "Certains de nos buts ont été très bien construits, c'est pertinent dans la réalisation et c'était ce qu'on voulait faire, c'est réconfortant."

Place au jeu et aux points à prendre.