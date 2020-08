Caen. Le XVIIIe siècle cache bien des merveilles...

Ce mercredi 26 août à 14 h 30, place à la vie monastique du XVIIIe siècle. Les guides de l'Abbaye-aux-Hommes de Caen invitent les passionnés à découvrir la vie des moines, les dernières heures monastiques de l'abbaye et le portrait de grands personnages caennais de cette période, comme celui de Charlotte Corday. Cette visite est basée sur des archives, des récits historiques, plans et gravures. Le port du masque est obligatoire. De 5,50 € à 7 €. Informations et réservation : 02 31 30 42 81.