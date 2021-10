Caen. Caen termine sa préparation par une victoire au Mans 

Le match.

C'est avec une formation qui pourrait ressembler absolument à une potentielle équipe de début de championnat de Ligue 2 la semaine prochaine que Pascal Dupraz se lance dans sa dernière sortie estivale. Mais à trop vouloir se rassurer défensivement, les Caennais sont timides et leurs adversaires du soir en profitent. Tour à tour, Donisa (12e), Choplin (15e) et Avounou mettent la pression sur la défense normande, sans efficacité. Au contraire, les Malherbistes obtiennent un penalty que Bammou transforme, en deux temps (20e). Une incursion gagnante suivie d'un retour à un manque de rythme et à une recherche de solidité prioritaire. Donisa obtient encore une occasion mais rien n'évolue jusqu'à la pause (37e).

Après quelques changements à la pause, les débats n'évoluent guère. Caen se cantonne à vouloir préserver son but vierge et Le Mans, bien que volontaire, ne parvient pas à se créer d'occasions. Moussaki puis Bammou sortent en contre attaque mais Aymes fait bonne garde (58e, 61e). Après de très nombreux changements à l'orée des vingt dernières minutes, Le Mans percute par Yoke qui trouve Bernauer mais Riou parade (71e). Frais, les locaux percutent à nouveau par l'entremise de Yoke qui expédie une frappe enveloppée au raz de la lucarne (85e). Un dernier assaut sans effet. Redevenu solide, Caen s'impose. Dans une semaine à Clermont, l'affaire sera forcément différente.

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Spectateurs : huis clos

LE MANS : Aymes, Youssouf, Choplin, Costa, Vardin (Ebene 68e), Avounou, Etuin (Bernauer 46e), Hafidi (Etuin 68e), Tomi (Glaetzin 68e), Donisa (Gouletquer 68e), Brahimi (Yoke 68e), entr : Didier Olle-Nicolle

CAEN : Riou, Yago, Rivierez, Weber (N'Gouabi 46e), Armougom, Oniangue, Deminguet (Gonçalves 32e), Beka-Beka, Gioacchini (Tchokounté 70e), Bammou, N'Sona (Moussaki 46e), entr : Pascal Dupraz

BUT : Caen : Bammou (20e sp)