Elbeuf. Prison ferme pour des violences régulières sur sa compagne

Le 22 juin dernier, la police intervient au domicile du prévenu à Elbeuf, où on découvre la victime en larmes, dénonçant les coups de poing infligés, à plusieurs reprises et depuis longtemps, par son conjoint. Celui-ci est alcoolisé. Il est emmené au commissariat et placé en garde à vue.

Il regrette une situation dégradée et reconnaît être régulièrement violent, tout en reprochant à son épouse de lui répondre agressivement, l'accusant même de l'avoir violenté ce jour-là. Pour le ministère public, "il n'y a pas de réciprocité". La défense affirme "qu'il veut sortir de cette impasse". À l'audience du mardi 11 août, le tribunal condamne Ibrahim Dia, 39 ans, à une peine de neuf mois de prison ferme assortis de six mois de sursis probatoire.