Mode. Sencillio, une nouvelle marque de prêt-à-porter made in Rouen

Basique, simple. Cette notion que ne renierait pas le rappeur Orelsan a inspiré Justine Niel et Quentin Huaume pour baptiser leur marque de vêtements. "En espagnol, 'sencillo' veut dire facile. Pour montrer qu'on a confiance en soi, pas besoin de rajouter d'artifices. Donc on a choisi un nom synonyme de simplicité et puis on a rajouté un 'i' pour la prononciation", décryptent les deux jeunes créateurs.

Cette notion de confiance en soi était primordiale pour ces designers de 20 ans, originaires de La Londe et en couple depuis quelques années. Rapprochés par leur passion commune pour la mode, Quentin et Justine ont longtemps réfléchi avant de sauter le pas. Puis tout est allé très vite. "La première collection est sortie juste avant le confinement, environ six mois après que notre lancement", rembobine Justine Niel.

Un partenariat avec une marque

mondialement connue

Quelques mois plus tard, ce sont près de 40 références pour homme et autant pour femme qui sont proposées dans la boutique en ligne de la marque. Si la fabrication et l'impression sont assurées par leur fournisseur, à Bordeaux, ce sont bien Quentin et Justice qui sont à la création, "sur une tablette graphique achetée récemment". Y compris pour leur collection développée avec Champion, une marque américaine mondialement connue et qui fait un retour fracassant chez les plus jeunes. "On utilise leurs produits, on met nos créations dessus et eux, ils valident si cela leur convient", précise Justine. Son compagnon abonde : "On ne peut pas aller à l'encontre de leurs valeurs... Ça reste un produit Champion mais avec un logo Sencillio."

Bientôt une collection "plus osée"

Après cette collection en partenariat et leurs premières créations "très sobres", une nouvelle collection est attendue au début du mois de septembre. "Elle sera plus osée, un peu plus colorée aussi, maintenant que certaines personnes commencent à connaître la marque", annonce Quentin Huaume. Faute de trouver une boutique éphémère pour faire parler d'eux dans le centre-ville de Rouen, Justine et Quentin vont continuer d'écouler leurs produits via leur site Internet. Mais ils gardent l'idée dans un coin de leur tête, avant de voir encore plus grand.

Leur ambition ? Ouvrir des boutiques

Leur ambition ultime, pour les années à venir ? "Pouvoir ouvrir une ou plusieurs boutiques Sencillio, et pas seulement vendre nos produits en ligne ou dans d'autres enseignes", espère Justine. Pour y parvenir, les deux entrepreneurs savent qu'il faudra innover et pérenniser la marque sur le long terme. Et ça, ce n'est pas si simple.