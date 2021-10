Pont Flaubert : la facture s'annonce salée

Pierre de Bousquet, le préfet de Seine-Maritime a estimé lundi 24 septembre que l’achèvement des travaux des accès sud du Pont Flaubert de Rouen "était prioritaire", rappelant que 5 millions d’euros sont déjà inscrits pour acheter les terrains nécessaires au chantier.

Une broutille à côté des 200 millions d’euros prévus pour la construction des voies qui doivent directement relier le pont à l'autoroute Sud III. Les élus locaux attendent toujours la confirmation de la participation de l’Etat. Et le temps presse, car ce projet passera au niveau du futur éco-quartier Flaubert.

Et la rive droite ?

De son côté, Dominique Gambier, le maire de Déville-lès-Rouen, préfère évoquer "les difficultés que l’on rencontre sur la rive droite pour sortir du pont Flaubert". Et le conseiller régional et vice-président de la Crea de s’interroger : "N’est il pas temps de regarder plus précisément la question et le coût des aménagements des abords de la rive droite ?"

En ces temps de disette budgétaire, il serait difficile de satisfaire tout le monde. Et comme le rappelle Dominique Gambier lui-même, "à l’évidence, entre les abords de la rive gauche, les abords de la rive droite et le contournement Est, des choix devront être faits!".

Thomas Blachère