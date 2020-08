Rouen. Sandwicherie et épicerie avec Do'Wich

Avec sa devanture jaune moutarde, Do'Wich se remarque dans la rue de l'Hôpital à Rouen. Cette boutique s'est ouverte cet l'été à l'initiative de deux frères, Harold et Vladimir Petit, qui proposent des sandwichs et salades faits sur place avec des produits locaux puisqu'ils viennent d'un rayon de 50 km autour de Rouen. C'est le client qui compose son sandwich avec les ingrédients qu'il souhaite. L'occasion aussi de profiter de l'épicerie fine avec du fromage, de la charcuterie et des boissons.