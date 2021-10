Covid-19. Le port du masque est obligatoire dans plusieurs rues de Ouistreham

Il ne faudra pas oublier son masque lorsque l'on va à Ouistreham. Depuis le vendredi 14 août, toutes les personnes de plus de 11 ans devront en porter un pour éviter de propager le coronavirus.

Tous les endroits concernés

Les endroits concernés par cette nouvelle mesure sont : l'Avenue de la mer, le Square Braine l'Alleud, l'Esplanade Lofi, la Place Alfred Thomas, l'Allée Marc Mouchel et les espaces situés au nord de l'allée Marc Mouchel jusqu'au domaine public maritime, la Promenade de la Paix depuis l'allée Marc Mouchel jusqu'à la limite de Colleville-Montgomery. Les touristes et habitants devront également porter un masque lors des marchés en plein air qui ont lieu le mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche place de Riva avec extension rue Auber et avenue Andry et place Albert Lemarignier, lors de l'animation "Mardis soirs des artisans et de la gastronomie" qui se tient tous les mardis sur l'avenue de la mer et l'esplanade Lofi et aussi à la halle aux poissons qui se déroule, quotidiennement, sur la place de Gaulle. Cette mesure s'applique jusqu'au lundi 31 août.