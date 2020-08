Equeurdreville-Hainneville. La section handibasket recherche des joueurs 

La section handibasket de l'UST, à Equeurdreville, à Cherbourg-en-Cotentin recherche activement des joueurs pour la saison prochaine. C'est la seule équipe de Normandie à évoluer en championnat, et le temps presse avant le retour à l'entraînement, prévu le 3 septembre. Le problème ? "On se retrouve avec des joueurs blessés ou malades qui ne pourront pas être présents cette saison. Actuellement, on cumule 16,5 points avec cinq joueurs, donc on ne peut pas participer au championnat en début de saison" déplore Audrey Surville, qui entraîne l'équipe depuis 2 ans, car à partir d'un certain nombre de points, il n'est plus possible de concourir. Les joueurs sont classés selon leur niveau de handicap. Plus il est lourd, et plus les joueurs cumulent des "petits" points. "Il faut un mix entre des handicapés moteur avec une grande mobilité et d'autres avec une mobilité réduite. C'est fait pour que toutes les équipes aient à peu près le même niveau sur le terrain" explique la coach. Au-delà des 15,5 points, l'équipe est pénalisée de 10 points lors des matchs, qu'elle doit donner d'avance à leurs adversaires. "C'est très restrictif, mais on n'a pas le choix que d'appliquer les règles du jeu" défend-t-elle.

La section aurait besoin de recruter encore 3 à 4 joueurs en situation de handicap moteur.

Les bienfaits du sport

"On voit chez certains un réel épanouissement, ils prennent confiance et deviennent moteur de l'équipe" raconte Audrey Surville. "C'est une très bonne ambiance" confirme Yvette Marical, responsable de la section qui invite tout le monde à venir assister au premier match de la rentrée à domicile : le 10 octobre à 17h30.

Contacter Yvette Marical : MARICAL.yvette@orange.fr ou au 06 06 71 65 17