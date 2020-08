Orne. Sécheresse : restriction des usages de l'eau dans plusieurs communes

L'évolution des conditions hydrologiques sur certains bassins dans le département a conduit la préfète de l'Orne à prendre des mesures de restriction temporaire des usages de l'eau. Sont concernés le bassin Mayenne-amont qui est classé en "alerte renforcée" à la sécheresse et les bassins Avre-Iton, Orne-moyenne et Sarthe-amont, qui sont classés en alerte sécheresse. Des mesures de limitation ou de restriction temporaire des usages de l'eau, pour les particuliers, collectivités, industriels et agriculteurs notamment, sont entrées en vigueur mercredi 12 août sur ces bassins, et ce jusqu'à nouvel ordre. Elles concernent par exemple l'arrosage des pelouses, l'arrosage des jardins, le lavage des véhicules… Le bassin Huisne est classé en situation de vigilance sécheresse.

La carte des zones impactées par les limitations de consommation de l'eau. - Préfecture de l'Orne.

La liste des communes concernées, les mesures de restriction des usages de l'eau et leur zonage sont consultables ici. La préfecture de l'Orne précise qu'il "importe que chacun fasse preuve de civisme en respectant ces mesures qui veillent à préserver la ressource en eau".