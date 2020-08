Fécamp. La course de la Rose sera connectée cette année

Cette année, en pleine crise sanitaire, la Ville de Fécamp a décidé d'adapter la course de la Rose, dans le cadre d'Octobre Rose, qui rassemble tous les ans des milliers de coureurs. La grande majorité des courses ont été annulées par leurs organisateurs cette année. Fécamp voulait maintenir cet événement. Autour d'associations fécampoises (les échos de la Côte d'Albâtre et Tonic Gym), du docteur Ahmed Benhammouda, directeur de toutes ces actions pour l'association EMMA, les élus municipaux ont décidé de créer une "course connectée". Ce système évite un grand rassemblement tout en permettant au plus grand nombre de se mobiliser.

La Rose 2020 sera connectée. - Ville de Fécamp

Le dimanche 11 octobre, un échauffement est prévu à 9 h 15 via notre page Facebook "Ville de Fécamp", par Élise de Tonic Gym. Le départ sera donné, en direct, à 10 h pour 30 minutes. De chez vous, vous pourrez courir, marcher, faire du tapis de course ou même du yoga. Vous partagerez en direct vos exploits. Les inscriptions en ligne sont lancées.