Seine-Maritime. D'importants moyens de recherche au large d'Antifer

Dimanche 9 août à 17 h 10, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est informé par des témoins de la présence de deux nageurs en difficulté au nord d'Antifer, en Seine-Maritime. Le CROSS a engagé de nombreux moyens de recherche et de sauvetage : l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76, les SNSM de Fécamp et d'Yport ainsi que la vedette de surveillance maritime et portuaire Pavois de la gendarmerie maritime. La zone de recherche a été ratissée en profondeur, à plusieurs reprises, jusqu'à 19 h 30. L'embarcation de la SNSM de Fécamp est restée sur zone jusqu'à 21 h et l'arrêt des recherches. Aucun proche ne s'étant manifesté, il pourrait s'agir d'une fausse alerte.