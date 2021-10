Rouen Business School : la consécration

Cette place dans ce prestigieux classement est le résultat de plus de cinq ans d’un travail d’équipe. Un objectif auquel la direction n’aurait pas osé rêver il y a quinze ans. "C’est une étape importante que franchit notre école, se réjouit Alain Dulondel, directeur général de Rouen Business School (RBS). "Elle nous donne une plus grande visibilité au niveau international."

S’ouvrir au monde

Le développement à l’international est l’un des axes majeurs de l’école. Et cela se voit. Dans les couloirs de l’école se croisent des étudiants venus des quatre coins du globe. Sur plus de 4.000 élèves, l’établissement compte 1.300 étrangers. L’ouverture sur le monde se vit donc sur le campus avant de se pratiquer à l’étranger. Certaines formations attirent une large majorité d’étudiants : comme le Master International MBA qui compte plus de 95 % d’internationaux dans ses rangs.

Comment cette école, située non loin de Paris riche en établissements proposant une formation similaire, a-t-elle pu attirer autant d’étrangers ? "L’école possède trois accréditations : pour l’Amérique du Nord (AACSB), l’Europe (EQUIS)et pour les programmes Master of Business Administration (AMBA). Elles sont un gage de qualité et un argument de poids dans le choix des étudiants".

Les partenariats établis avec les universités et les entreprises françaises ou étrangères sont nombreux. Tous programmes confondus, RBS en compte plus de 200. Et elle n’est pas près de s’arrêter. "Nous souhaitons développer davantage notre ouverture vers l’Amérique latine, la Chine mais aussi vers l’Europe de l’Est et notamment la Russie."

Continuer à se développer

L’établissement ne cesse aujourd’hui de croître : il y a vingt ans, ils étaient 600 à suivre le Master Grande Ecole ; cette année ils sont 2.700. Les résultats obtenus sont le fruit d’une réflexion menée durant des années. "Les précédentes directions ont su donner à l’école les moyens d’aller plus loin dans l’accompagnement des élèves, le développement de l’offre et le recrutement d’enseignants-chercheurs qui donnent notoriété et prestige à l’établissement."

A sa formation-phare de Master Grande Ecole, Rouen Business School a ajouté divers programmes comme les Bachelors ouverts après le bac. L’école propose aussi des masters spécialisés dans des domaines très pointus, ainsi que des International MBA.

L’excellence, l’établissement entend la développer et la maintenir par le biais des enseignants-chercheurs dont le nombre augmente chaque année. Tous travaillent au sein de pôles très pointus et publient des études. Ils contribuent amplement à donner à Rouen Business School une place de choix parmi les grandes écoles de renommée internationale.

Anne Letouzé

Le réseau des anciens élèves

Les anciens élèves constituent une des forces de Rouen Business School. Et une source de rayonnement. Ce réseau s’organise principalement autour de la Rouen Business School Alumni association, créée en 1923. Elle fait le lien entre l’école et les 16.000 diplômés, présents dans plus de 75 pays. "Il existe des clubs de diplômés dans de nombreuses régions du monde. Nous nous appuyons sur eux pour nous faire un réseau et nous y implanter", explique Alain Dulondel, directeur général de Rouen Business School.

Ils acceptent facilement de revenir dans les locaux de l’école et de passer de l’autre côté du bureau comme membres de jury, ou pour des entretiens de recrutement. "Nous faisons parfois appel à eux pour partager leur expérience avec les élèves." D’anciens élèves siègent dans le conseil d’orientation stratégique. Parmi eux, la directrice générale de l’Oréal cosmétique Active ou encore le directeur général adjoint de Louis Vuitton.