Saint-Martin-aux-Arbres. Tonneaux sur l'autoroute : une femme de 62 ans gravement blessée

Les causes de cette sortie de route ne sont pas connues pour le moment mais l'accident était violent. Vers 15h15, une voiture a fait des tonneaux sur l'autoroute A29, au niveau de l'aire de Saint-Martin-aux-Arbres, dans le sens Amiens-Le Havre. À son bord, deux personnes se sont retrouvées bloquées.

Une victime inconsciente

À l'arrivée des secours, une femme de 62 ans était inconsciente et dans un état grave. Un homme de 58 ans était lui plus légèrement touché. Pour les libérer, les pompiers ont dû découper le véhicule. La victime la plus gravement touchée a été transportée vers le CHU de Rouen par l'hélicoptère Dragon 76. Son intervention a nécessité la fermeture de la route à la circulation.