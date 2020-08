Liban. Deux pompiers de Normandie en mission humanitaire à Beyrouth

Ils s'envolent ce samedi 8 août vers Beyrouth, pour huit jours. Joël Lecarpentier et Jérôme Ripeaux, membres de l'association Pompiers Missions Humanitaires, se rendent dans la capitale du Liban pour aider, après les deux explosions survenues mardi dernier. Un voyage préparé en 48 heures, alors que le terrain sur place est encore très accidenté. "On part un peu dans le flou" avoue Joël Lecarpentier. "On sait déjà que le nombre de blessés est très important, ce sera une partie de notre mission", ajoute son camarade. Avant de prendre l'avion, les volontaires ont dû passer des tests pour le Covid-19.

Les deux sapeurs-pompiers, âgés de 60 et 45 ans, partent sur leurs congés. Le lieutenant Joël Lecarpentier est à la retraite depuis peu et Jérôme Ripeaux, affecté au centre de secours de Ifs, a même annulé ses vacances pour pouvoir se rendre au Liban. Sur place, ils feront partie d'une équipe de neuf personnes, avec un chef de mission, des médecins, infirmiers et pompiers français pour mener à biens leurs actions. Ils aideront les hôpitaux à distribuer des médicaments et aussi les pompiers locaux à sauver des victimes sous les décombres.

Des pompiers expérimentés

Ces deux soldats du feu n'en sont pas à leur première mission de sauvetage. "J'ai eu l'occasion de partir il y a 5 ans au Népal lors des tremblements de terre. C'est un dépaysement total, une civilisation différente. Ce sont des moments humains très forts", se remémore Jérôme Ripeaux. Si l'ONG normande Pompiers Missions Humanitaires peut envoyer ces deux volontaires sur le terrain, c'est grâce aux dons qu'elle reçoit. L'association a ouvert une cagnotte pour pouvoir envoyer d'autres équipes dans la capitale du Liban.