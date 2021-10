Bayeux. Profitez des ventes marathon, avec des enchères tous les deux jours 

Meubles, peintures, bibelots… On trouve de tout aux enchères. Jusqu'au vendredi 14 août, des ventes marathon ont lieu à l'hôtel des ventes de Bayeux. "La seule différence, c'est qu'on vend tous les deux jours et non une fois par semaine, détaille Régis Bailleul, commissaire-priseur. On met en vente tous les objets de notre réserve." Environs 200 lots sont mis à prix par vente... et les enchères peuvent doubler en moins de 30 secondes. Jeudi 30 juillet, une vingtaine de personnes ont assisté à la vente dédiée aux jouets, sous la tonnelle montée devant l'hôtel des ventes. "Il y a des belles affaires à faire. Les prix sont corrects, contrairement à une époque ou c'était inabordable", estime Patrick Barbier, un habitué des enchères. Même si la plupart des lots à saisir restent à des sommes accessibles, certains font monter les prix. Une voiture miniature Alfa Romeo, fabriquée en 1920, est partie à 6 500 €, soit huit fois plus cher que le prix de départ !

