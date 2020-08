Lisieux. Faute de spectateurs, le cinéma Le Majestic ferme temporairement

Comme le Grand Rex à Paris, le cinéma Le Majestic, à Lisieux, reste portes closes, à partir de ce mercredi 5 août. La raison est simple, pour Grégoire Reynaud, qui dirige les deux cinémas de la ville : "Les films porteurs sont majoritairement portés par des grands studios américains. Mais ils ne sortent pas aux USA, donc chez nous non plus." C'est le cas par exemple de Mulan, que Disney renonce à sortir en salles. S'il a pu compter sur les habitués depuis la réouverture, le gérant a donc du mal à attirer en salle "les spectateurs d'un soir". La semaine dernière, le Majestic a par exemple enregistré une baisse de 90 % de la fréquentation par rapport à la même période l'an dernier. Or, "qu'il y ait deux spectateurs ou que la salle soit comble, les coût fixes sont les mêmes". Le directeur a donc dû se résoudre à fermer temporairement l'établissement art et essai. Une partie de la programmation sera projetée malgré tout au Royal, qui possède une salle de plus. "L'occasion de créer des passerelles entre les deux types de cinémas, comme nous l'envisageons dans le futur multiplexe."