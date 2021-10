Bernières-sur-Mer. Les cirques avec animaux interdits : une association saisit la justice

Après la publication d'un arrêté pour interdire les cirques et spectacles avec animaux sur le territoire de Bernières-sur-Mer, l'Association de défense des cirques de famille annonce mardi 4 août avoir saisi le tribunal administratif de Caen. "Ces arrêtés caractérisent un détournement de pouvoir, portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'expression artistique, à la liberté d'aller et de venir et au droit de propriété", estime l'association, selon qui plusieurs dizaines d'arrêtés similaires ont tous été annulés par la justice.

L'association avait déjà déposé un recours en juillet, après la publication d'un arrêté similaire sur la commune de Villers-sur-Mer.